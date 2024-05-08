Вооружённые Силы России в зоне СВО за сутки поразили цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск России заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 7 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Противник потерял до 335 военнослужащих, танк «Leopard-1» производства ФРГ, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 115-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Очеретино Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 395 военнослужащих, танк «Абрамс», две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 152-мм гаубица Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки поражены: цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 32 беспилотных летательных аппарата, семь управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции и семь реактивных снарядов «Vampire» чешского производства».

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