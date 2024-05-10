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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.24 09:00

Вооружённые Силы России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах Украины

Подразделения группировки войск «Центр» РФ отразили 10 контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово ДНР. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 122 мм гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 9 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка и Невское Луганской Народной Республики. Кроме того, отразили контратаку штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ в районе железнодорожной станции Сеньковка. Противник потерял до 40 военнослужащих, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Елизаветовка, Новое и Победа Донецкой Народной Республики. Отразили атаку штурмовой группы 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семеновка Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, два автомобиля и две 155 мм гаубицы М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, 15 реактивных снарядов «Vampire» чешского производства, реактивный снаряд «HIMARS» производства США, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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