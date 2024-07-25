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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 09:00

Вооружённые Силы России за сутки поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 700 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 127-й бригад теробороны, а также 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Тихое, Малые Проходы, Круглое и Борщевая Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 128-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-мм орудие Д-20. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка и Песчаное Харьковской области. Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, станции радиоэлектронной борьбы: «Хортица-М» и «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Верхнекаменское и Красное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 700 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» в районах населённых пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял за сутки свыше 395 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны. Противник потерял до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы М198 производства США и склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Садовое, Антоновка и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ; низковысотный обнаружитель, радиолокационная станция подсвета цели и наведения, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 61 беспилотный летательный аппарат».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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