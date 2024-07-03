Вооружённые Силы России за сутки уничтожили девять самолётов воздушных сил Украины

Подразделения «Южной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Калинина ДНР. Также отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона «Опфор». Противник потерял более 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 2 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области. Также за сутки отражено две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, 155 мм гаубица М198 производства США и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152 мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», а также боевую машину 122 мм РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Калинина Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона «Опфор». Противник потерял более 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. За сутки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Розовка, Новгородское и Новоселка Первая Донецкой Народной Республики. Отражено шесть контратак штурмовых групп 23-й, 31-й, 41-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 123-й бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение суток нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Жеребянки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: шесть крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе «Bayraktar TB2» производства Турции.

Также за сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины. В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолёта Су-27 воздушных сил противника. Ещё два украинских самолёта: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО».

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