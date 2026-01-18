Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 440 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 17 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шийковка, Чернещина, Смородьковка, Ковшаровка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Приволье Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гавриловка, Федоровское, Новоподгородное Днепропетровской области, Гришино, Гулево, Белицкое, Сухецкое и Водянское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 440 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Прилуки Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Терноватое, Зализничное, Воздвижевка, Горькое Запорожской области и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новояковлевка, Магдалиновка, Веселянка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполётной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 167 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 214 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil