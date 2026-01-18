КАК УЗНАТЬ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕСПЛАТНО: СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И РАСШИФРОВКА УРОВНЕЙТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.01.26 09:00

Вооружённые Силы России за сутки в зоне СВО освободили два населённых пункта

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 440 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 17 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шийковка, Чернещина, Смородьковка, Ковшаровка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Приволье Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гавриловка, Федоровское, Новоподгородное Днепропетровской области, Гришино, Гулево, Белицкое, Сухецкое и Водянское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 440 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Прилуки Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Терноватое, Зализничное, Воздвижевка, Горькое Запорожской области и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новояковлевка, Магдалиновка, Веселянка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполётной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 167 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 214 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровой скачок в метрологии: hh.ru выявил новые требования в вакансиях метрологов по СЗФО
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:00«Итоги». Информационная программа (12+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Дети капитана Гранта». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Жизнь меняется: Росстат актуализировал набор товаров и услуг для расчёта индекса потребительских цен на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,28 рубля, доллар потерял 69 копеек-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 и 19 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»