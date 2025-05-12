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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 09:00

Вооружённые Силы России зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 11 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции – с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14043 нарушения режима прекращения огня.

ВСУ предприняты пять попыток прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак, одна разведка боем в районах населённых пунктов Павловка, Будки Сумской области, Теткино Курской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Ульяновка, Новооленовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Троицкое, Веселое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики, которые были отражены.

По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций наших войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО сбито 58 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа противника вне зоны проведения специальной военной операции.

В этих условиях Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима.

С окончанием действия режима прекращения огня Вооружённые Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка, Бессаловка, Волфино и Белополье Сумской области. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция обнаружения воздушных целей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевую бронированную машину, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Приволье, Дылеевка, Иванополье, Клебан-Бык, Бересток, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 80 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Поддубное, Шевченко, Богатырь, Толстой, Карла Маркса Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и автомобиль.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 50 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены цех ремонта самолётов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 80 районах.

За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 143 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них восемь вне зоны проведения специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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