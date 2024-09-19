Вооружённые Силы Российской Федерации поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отражено две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 640 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 18 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, в районах населённых пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 610 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 30-й мотопехотной, 72-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 640 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 53-й, 59-й, 96-й, 118-й, 151-й механизированных бригад, 78 десантно-штурмового полка ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Щербиновка, Красноармейск, Петровка, Миролюбовка, Розовка, Курдюмовка, Курахово, Селидово и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак штурмовых групп 425 штурмового батальона, 32-й, 100-ймеханизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 5-й бригады спецназначения, штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины, 3-й и 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, две боевые бронированные машины «Казак», два пикапа, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Доброволье, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й бригады теробороны. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 108-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка, Камышаны и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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