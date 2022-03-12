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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.22 13:30

Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, продвинулись за прошедшие сутки на 21 километр

«Подразделения Народной милиции Донецкой Республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Валериановка, Зелёный Гай и блокировали с юга и востока Новоандреевку. Продвижение в глубину составило 9 километров. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка и блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 километров, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское И Павловка. Продвижение за сутки составило 21 километр.

Утром 12 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и Главный центр радио и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в Броворах.

За сутки российской авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе два – «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 145 объектов военной инфраструктуры Украины. В том числе: три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.

Всего с начала операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

Обновлённая карта на 12.03:  https://disk.yandex.ru/i/VTZMGGipPx7M8g

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