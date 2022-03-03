«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра, сообщил сегодня утром во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное.

Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики.

Освобожден от националистических батальонов город Балаклея.

Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.

В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки.

Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России.

Жертв и разрушений жилых домов нет.

Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций.

Также, уничтожено 49 самолётов на земле и 13 самолётов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата».

Фото: https://vk.com/mil