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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.22 13:15

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина, Закаблуховка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Ровнополь, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Подразделения народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым.

Подразделения российских Вооруженных сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населённые пункты Приютное, Завитне-Бажання, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 км.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Вечером 5 марта нанесён массированный удар, в результате которого поражён 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста.

Утром 6 марта нанесён удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове.

За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолёта Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолёта Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2».

Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и три радиолокационных станции ВСУ.

Ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 71 радиолокационная станция.

Уничтожены: 69 самолётов на земле и 24 самолёта в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата».

Фото: https://vk.com/mil?z=video-133441491_456250004%2Fvideos-133441491%2Fpl_-133441491_-2

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