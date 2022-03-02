«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров, сообщил сегодня во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров.

Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям.

Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме.

Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций, нанесён удар высокоточным оружием в городе Киев. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов. Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция.

Уничтожено 47 самолётов на земле и 11 самолётов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов».

Фото: https://vk.com/mil?z=video-133441491_456248841%2Fvideos-133441491%2Fpl_-133441491_-2