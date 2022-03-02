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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.22 11:00

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров, сообщил сегодня во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров.

Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям.

Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме.

Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций, нанесён удар высокоточным оружием в городе Киев. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов. Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция.

Уничтожено 47 самолётов на земле и 11 самолётов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов».

Фото: https://vk.com/mil?z=video-133441491_456248841%2Fvideos-133441491%2Fpl_-133441491_-2

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