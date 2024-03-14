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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.24 09:00

Вооружённые Силы Российской Федерации уничтожили два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины

На Авдеевском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Кирово и Ленинское ДНР. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 13 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области и отразили контратаку противника в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Потери противника составили до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП «Bradley» производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и САУ «Нона».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 56-й мотопехотной, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовых, 17-й танковой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, орудие Д-20, три гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», склад с боеприпасами.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Кирово и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортера и два пикапа.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Степовое Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населённого пункта Балаклея Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение зенитному ракетному комплексу «Patriot» на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной техники ВСУ в 129-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО «Град», а также три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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