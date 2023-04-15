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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 09:00

Вооруженные Силы Российской Федерации за сутки нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах Украины

Ракетными войсками и артиллерией выполнено 62 огневые задачи. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 14 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ивановка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области. За прошедшие сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. Действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы. Авиацией «Южной» группировки войск для поддержки штурмовых отрядов в данном районе совершенно 14 самолётовылетов. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 62 огневые задачи. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Криница Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами украинских войск.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожены до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Тамбовка Запорожской области, Великая Лепетиха и Масловка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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