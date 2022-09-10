Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харьков ликвидированы более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих.

9 сентября Минобороны России опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков: «вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили.

Нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады в районах населённых пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 3 танка, 4 боевых машины пехоты и 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулемётами и более 270 военнослужащих.

Высокоточными ударами ВКС России поразили пункты управления националистического формирования «Кракен» в районе населённого пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Уничтожены свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харьков ликвидированы более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляйполе Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.

Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области.

В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США.

В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М 777.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой Народной Республики, а также Сладкая Балка Запорожской области.

Кроме того, уничтожено в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС…

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества.

Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

Штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции.

Фото и видео: https://vk.com/mil