За текущий месяц уничтожены свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 7 американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк «Челленджер».

Вчера в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Открыв заседание, министр обороны коротко осветил обстановку в зоне специальной военной операции: «Группировки российских войск, – сказал он, – продолжают активные действия по разгрому противника. Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населённых пунктов Синьковка и Петропавловка. В результате эффективного огневого поражения вооруженные силы Украины несут серьёзные потери на всей линии боевого соприкосновения.

За текущий месяц уничтожены свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 7 американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк «Челленджер».

Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: «оружие как путь к миру».

США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, а киевский режим – кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой.

Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению».

«В этих условиях, – заявил министр, – продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных Сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учётом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей».

Министерство обороны Российской Федерации 26 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населённых пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Середина-Буда Сумской области и Кисловка Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населённых пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражено: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Ровнополь и отразили атаку в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 15 украинских военнослужащих, а также поражены десять автомобилей ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Днепровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав». В районе населённого пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», управляемая авиационная бомба «JDAM», а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Артемовск, Спартак, Невельское, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики, Крынки, Казачьи Лагери Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области Токмак и Пологи Запорожской области».

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