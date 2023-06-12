В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. В районах населённых пунктов Красное и Ласточкино Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 11 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

В районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника с направлений населённых пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. В районе населённого пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три «Leopard»; 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Stormer» производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населённых пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Южной группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населённых пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. Вклинений в нашу оборону не допущено. В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. В районах населённых пунктов Красное и Ласточкино Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артёмовка Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского. За сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 30 украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах. В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Рай-Александровка, Предтечино Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременец, Липовое Донецкой Народной Республики, Сладководное, Сладкая Балка Запорожской области, Ольшаны, Коломыйчиха, Червоная Диброва и Верхнекаменка Луганской Народной Республики».

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