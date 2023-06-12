В Мурманске состоялось торжественное открытие бюста Герою Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу КононовуВ Коле прошли соревнования по плаванию, приуроченные к Дню России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.06.23 09:00

Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях

В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. В районах населённых пунктов Красное и Ласточкино Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 11 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

В районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника с направлений населённых пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. В районе населённого пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три «Leopard»; 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Stormer» производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населённых пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Южной группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населённых пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. Вклинений в нашу оборону не допущено. В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. В районах населённых пунктов Красное и Ласточкино Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артёмовка Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского. За сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 30 украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах. В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Рай-Александровка, Предтечино Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременец, Липовое Донецкой Народной Республики, Сладководное, Сладкая Балка Запорожской области, Ольшаны, Коломыйчиха, Червоная Диброва и Верхнекаменка Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровый голод в Мурманской области: на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Правовая консультация (18+)Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Уровень расчётов в АО «АтомЭнергоСбыт» за 5 месяцев составил 101%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 97 копеек, доллар поднялся почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области началась подготовка региональных объектов ЖКХ к зиме-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика