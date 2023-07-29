Вооружённые силы Украины продолжают попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях

Умелым применением современных средств поражения подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий ВС России подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах н.п. Торское, Ямполовка ДНР, Нововодяное, Червоная Диброва и Кременная ЛНР.

Министерство обороны Российской Федерации 28 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях.

На Южно-Донецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжёлой техники. В районах населённых пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. Уничтожены до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких «Leopard» и два французских колесных танка «AMX», 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

На Времевском выступе в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении грамотным построением обороны и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» за сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра.

Кроме того, западнее населённого пункта Житловка Луганской Народной Республики отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра.

Умелым применением современных средств поражения подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Нововодяное, Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики.

Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов «Южной» группировки войск, благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями, успешно отразили семь атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики.

Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й, 28-й, 43-й, 110-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Константиновка, Северск, Новгородское и Белая Гора Донецкой Народной Республики.

Кроме того, грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Всего на данном направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки войск продолжали наступательные действия западнее населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и, выполнив задачу дня, закрепились на выгодных позициях.

Также, согласованными ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии, нанесено поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка и Новоосиново Харьковской области.

Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133-х районах.

В районах населённых пунктов Дружковка Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: тыловой пункт управления украинской группировки войск «Соледар», а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктовКременная Луганской Народной Республики, Горловка, Соледар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельское Донецкой Народной Республики, Токмак, Ульяновка и Энергодар Запорожской области, а также Алешки Херсонской области».

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