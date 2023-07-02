Вооружёнными Силами РФ нанесён удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»

В ходе боевых действий на Донецком направлении потери ВСУ составили более 265 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 1 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

В течение прошедших суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено пятнадцать атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20.

Кроме того, в районе населённого пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Также, в районах населённых пунктов Новодаровка и Работино Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака противника в районе населённого пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области.

В районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Общие потери противника составили более 75-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

В районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Также уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой Народной Республики, Бердянск и Балочки Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолёта, 240 вертолётов, 4845 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10430 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11324 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil