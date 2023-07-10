Вооружёнными Силами РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах Украины

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили свыше 210 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 9 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение прошедших суток вооружённые силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии, успешно отражены атаки противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

За сутки уничтожены до 180 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США. Кроме того, в районах населённых пунктов Карловка и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяж ёлых огнемётных систем отражены атаки противника в районах населённых пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольское Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны.

В районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Общие потери противника на данных направлениях составили свыше 210 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Также, в районе населённого пункта Лукъяновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики.

Также, в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.

В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Купянском направлении активными действиями «Западной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области.

Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Старица Харьковской области.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах. В районе населённого пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Орлинское, Зайцево, Петровское и Соледар Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Приволье, Дачное, Райгородка и Ковалевка Луганской Народной Республики».

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