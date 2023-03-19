Вооруженными Силами РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях ВСУ, живой силе и технике в 107 районах Украины

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 18 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила противника в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих и два пикапа.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.

В районе населённого пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган».

Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 402 самолёта, 221 вертолёт, 3457 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8330 танков и других боевых бронированных машин, 1066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4381 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8996 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil