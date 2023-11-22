Вооружёнными Силами РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах Украины

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 21 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражено две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населённых пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми ранеными, а также два пикапа.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты. В результате комплексного огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое Донецкой Народной Республики и Саги Херсонской области».

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