На донецком направлении за сутки уничтожены до 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 9 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение.

Профессиональными и слаженными действиями российских подразделений за сутки отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и урочища Маньковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожены до 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия «Гиацинт-Б», а также самоходная гаубица «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132-х районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Ровнополь, Никольское и Орлинское Донецкой Народной Республики, Чумацкое Запорожской области и Алешки Херсонской области».

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