На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Васюковка и Курдюмовка ДНР. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 14 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено шесть атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты «Bradley», три автомобиля, а также гаубица М119 «Paladin» производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малоильиновка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Васюковка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Старомайорское и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в районах населённых пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области потери противника составили до 95 военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 82-х районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США. Кроме того, уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Райгородка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Липовое, Первомайское Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Мирное Запорожской области».

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