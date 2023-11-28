На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка ЛНР. Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 27 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населённых пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнёём артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Павловка Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 107-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области».

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