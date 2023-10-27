Вооружёнными Силами РФ поражено три пункта управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины

Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Dana» чешского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 26 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий во взаимодействии с авиацией, огнём артиллерии и ударами тяжёлых огнемётных систем отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражено четыре атаки штурмовых формирований 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Петровское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Dana» чешского производства.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й и 128-й бригады территориальной обороны в районах города Угледар Донецкой Народной Республики, населённых пунктов: Урожайное, Старомайорское и Никольское Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих, три танка, в том числе два «Leopard», четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица «Мста-Б». В районе населённого пункта Орловщина Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 128-ми районах.

Кроме того, в районах населённых пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражено три пунктам управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «GLSDB». Также уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Тополевка, Кременная Луганской Народной Республики, Мирное, Инженерное, Золотая Поляна Запорожской области, Чаплинка, Саги Херсонской области».

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