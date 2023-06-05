Вооружёнными Силами РФ поражены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами

На Донецком направлении в ходе боев за сутки уничтожены до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 4 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены.

Утром 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений.

Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта.

Своих задач противник не добился, успеха не имел.

В результате умелых и грамотных действий «Восточной» группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

Командующий объединенной группировкой войск - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Герасимов В.В. в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской Народной Республики и Лиман Донецкой Народной Республики пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа. В течение суток на данном направлении уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе населённого пункта Авдеевка. В ходе боев за сутки уничтожены до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районах населённых пунктов Славянск и Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населённых пунктовПавловка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожены до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».

В районах населённых пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражено 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73-х районах.

В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов.

В районах населённых пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, поражены пункты управления украинских войск в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено две крылатые ракеты «Storm Shadow», две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Врубовка, Лозовский, Кременная Луганской Народной Республики, Орлинское, Малый Кременчик, Володино Донецкой Народной Республики, Жовтневое Харьковской области, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка Херсонской области, Работино Запорожской области, а также над акваторией Чёрного моря».

Фото и видео: https://vk.com/mil