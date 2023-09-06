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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.23 09:00

Вооружёнными Силами РФ поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ

За сутки на Донецком направлении потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град». Также, в районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 5 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Веселое Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град». Также, в районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки отражено две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 170 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля, а также два орудия: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132-х районах.

Кроме того, поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Тополевка, Залиман, Краснореченское Луганской Народной Республики, Берестовое, Петровское, Семигорье, Веселое Донецкой Народной Республики, Харьково, Романовское, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, Голая Пристань и Новая Маячка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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