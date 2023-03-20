Вооружёнными Силами РФ в районе н.п. Отрадокаменка Херсонской области поражено два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны Украины

Министерство обороны Российской Федерации 19 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Невское, Белогоровка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. В районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области поражено два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны Украины.

Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха». Кроме того, уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Благодатное, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Старая Збурьевка Херсонской области».

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