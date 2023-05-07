Вооруженными Силами РФ в течение поражено 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах Украины

За сутки на Донецком направлении уничтожены более 185 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 6 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Кисловка и Берестовое Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

За сутки на данном направлении уничтожены более 185 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов, Гуляйполе Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики. За сутки на данных направлениях уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

В районе населённого пункта Великая Новоселка уничтожен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражено 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.

Также, в районе населённого пункта Верхнекаменка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, за сутки уничтожено тридцать два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное Луганской Народной Республики, Горловка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 418 самолётов, 230 вертолётов, 3995 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9002 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4748 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10002 единицы специальной военной автомобильной техники.

Фото и видео: https://vk.com/mil