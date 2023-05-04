Вооруженными Силами РФ в течение прошедших суток поражено 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах Украины

За сутки на Донецком направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 3 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Каменка Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнено 63 огневых задачи. За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражено 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

В районе населённого пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населённого пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда «HIMARS» и одна управляемая авиационная бомба производства США «JDAM». Кроме того, уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Подстепное Херсонской области, Ольшаны, Сватово Луганской Народной Республики, Сергеевка, Волноваха, Васильевка Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Ромашково Сумской области».

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