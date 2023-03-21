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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.23 09:00

Вооружёнными Силами РФ в течение суток нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике ВСУ в 112 районах

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожены более 245 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

 

Министерство обороны Российской Федерации 20 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожены более 245 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 112 районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Кроме того, уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка Луганской Народной Республики и Кирилловка Донецкой Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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