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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.23 09:00

Вооружёнными Силами РФ в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах Украины

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 30 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака противника в направлении населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Невское Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также, в районе населённого пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Восток» пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 45 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».  Кроме того, уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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