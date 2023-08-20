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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.23 09:00

Вооруженными Силами РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139-ти районах Украины

Министерство обороны Российской Федерации 19 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.  Кроме того, в районах населённых пунктов Торецк и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также гаубица М119 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. На данном направлении уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139-ти районах.

В районе города Орехов Запорожской области поражён передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Сватово, Приволье Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Спорное Донецкой Народной Республики, Энергодар и Шевченково Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 461 самолёт, 246 вертолётов, 5854 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11387 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5940 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12319 единиц специальной военной автомобильной техники.

 

Фото: https://vk.com/mil

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