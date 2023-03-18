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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 09:00

Вооруженными Силами РФ за сутки нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах Украины

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожены до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 17 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении в ходе активных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожены до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.

В районе населённого пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Кроме того, в районе населённого пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и тактическая ракета «Точка-У». Также за сутки уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное Луганской Народной Республики, Котляровка и Ольшана Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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