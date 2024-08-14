Подразделения группировки войск «Центр» России в течение суток нанесли поражение формированиям ВСУ, отразили четыре контратаки. Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 13 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 22-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника. ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую бронированную машину, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и две 105-мм гаубицы М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики. В течение суток нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 53-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 1-й танковой, 142-й пехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 15-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 100-мм противотанковые пушки «Рапира» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции».

Фото и видео: https://vk.com/mil