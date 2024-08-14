Региональный Минздрав разъяснил маршрут родителей с детьми для оформления справок в сад и школуВ преддверии 1 сентября в детских поликлиниках Заполярья организовали «зелёные коридоры» по субботам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.08.24 09:00

Вооружёнными Силами России на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 и сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России в течение суток нанесли поражение формированиям ВСУ, отразили четыре контратаки. Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 13 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 22-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника. ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую бронированную машину, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и две 105-мм гаубицы М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики. В течение суток нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 53-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 1-й танковой, 142-й пехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 15-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 100-мм противотанковые пушки «Рапира» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Судебные приставы Мурманской области информируют о правах участников СВО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Любовь Полищук. Последнее танго». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Как растут зарплаты рабочих в промышленности в 2024 году-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика