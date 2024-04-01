Вооружёнными Силами России на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолёта Су-25 воздушных сил Украины

На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 31 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражено пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области. Кроме того, отразили контратаку штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Каменское, Лобковое Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, а также поражены: цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

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