Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 12 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской Народной Республики, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США и пять пикапов. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, три склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и станция радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, егерских бригад, штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск, Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

12 февраля утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены.

Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 66 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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