Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три «Kirpi» турецкого производства, «Snatch» производства Великобритании и «Козак», пять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 31 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Утром 31 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Западное, Ковшаровка Харьковской области, Ивановка, Торское и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три бронетранспортёра М113 производства США, шесть пикапов, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Дальнее, Курахово и Янтарное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, бронетранспортёр «Saxon» производства Великобритании, боевая бронированная машина «Козак», два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Даченское и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражено 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три «Kirpi» турецкого производства, «Snatch» производства Великобритании и «Козак», пять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Разлив и Равнополь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Антоновка и Понятовка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по изготовлению боеприпасов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 68 вне зоны проведения специальной военной операции.

Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров».

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