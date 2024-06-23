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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесён групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 590 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 22 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики вчера ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Бережное, Волоховское, Нескучное, Бочково, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Червоная Диброва, Надия, Петровское Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Респблики. Отражено две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника. ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Калинино, Григоровка, Красногоровка, Раздоловка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новгородское, Евгеновка, Воздвиженка, Новопокровское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражено семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны. Противник потерял до 425 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Также за сутки уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА самолётного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО «HIMARS» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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