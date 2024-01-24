Вооружёнными Силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины

На Донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 28, 58, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Григоровка и Андреевка ДНР. Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ «Анклав-Н».

Министерство обороны Российской Федерации 23 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вчера Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено шесть атак штурмовых групп 32, 66, 81-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю. В течение суток отражено четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.

На Донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 28, 58, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Григоровка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ «Анклав-Н».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии c авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, танк, три пикапа и орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», живая сила и военная техника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Куземовка, Нырково, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Клещеевка, Терны, Марьинка Донецкой Народной Республики, Грозовое Запорожской области, Виноградное Херсонской области, а также один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS».

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