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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 785 военнослужащих, пять боевых бронированных машин в том числе два БТР М113 производства США, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и пусковую установку 128-мм РСЗО RAK SA-12 производства Хорватии. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 20 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 290 военнослужащих, три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 «HIMARS» производства США, 155-мм гаубица «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады противника. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Также уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Кураховка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял более 785 военнослужащих, пять боевых бронированных машин в том числе два БТР М113 производства США, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и пусковую установку 128-мм РСЗО RAK SA-12 производства Хорватии. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Новгородское, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая бронированная машина «МаххPrо» производства США, шесть автомобилей, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Жеребянка, Нестерянка Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 105 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 74 украинских беспилотных летательных аппарата и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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