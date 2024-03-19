Вооружёнными Силами России нанесён удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ

На Донецком направлении отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка ДНР. Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и четыре автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 18 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Белгородском направлении российские подразделения нанесли огневого поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования «РДК» в районах населённых пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области. Кроме того, в районе населённого пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу Российской Федерации украинских диверсионно-разведывательных групп. В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Максимильяновка, Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики. Также отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и четыре автомобиля.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 31-й, 47-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили семь атак и контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 295 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица «FH-70» производства Великобритании.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Шахтерское и отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 130 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степногорск и Щербаки Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 55 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесён удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, а также поражена живая сила и военная техника противника в 137-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: 143 украинских беспилотных летательных аппарата, 22 реактивных снаряда систем залпового огня «Vampire» и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и реактивный снаряд «HIMARS».

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