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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 09:00

Вооружёнными Силами России нанесён удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 490 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 23 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 23 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Бессаловка, Ястребиное, Новая Сечь, Писаревка, Хотень и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Уды, Слизнево, Ивашки, Нескучное и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новая Кругляковка, Купянск Харьковской области, Шандриголово, Среднее, Зелёная Долина и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 110 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Славянск, Краматорск, Васюковка, Тихоновка, Часов Яр, Дылеевка, и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 170 военнослужащих, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады полиции «Хижак» в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Новосергеевка, Муравка, Дачное, Новопавловка и Ленина Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 490 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Воскресенка, Червоная Зирка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Малиевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 123 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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