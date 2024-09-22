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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесён удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Казак», 22 автомобиля, четыре 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152 орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Министерство обороны Российской Федерации 21 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 21 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области и города Харьков. Отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделениями группировки войск «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 110-й, 117-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Загрызово, Изюмское, Вишневое, Колесниковка, Ковшаровка Харьковской области, Невское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 435 военнослужащих, четыре танка, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и две 155-мм гаубицы М198 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и семь полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 81-й аэромобильной, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Серебрянка, Верхнекаменское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Острое, Курахово и Катериновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Казак», 22 автомобиля, четыре 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152 орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 31-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 112-й, 119-й бригад теробороны, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Нелеповка, Покровск, Димитров, Гродовка, Крутой Яр, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-ого штурмового батальона ВСУ, 2-й, 12-й бригад и 5-го полка нацгвардии. Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», а также произведенные в США: боевая бронированная машина «MaxxPro», 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две 155 мм гаубицы «Caesar» производства Франции, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Нестерянка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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