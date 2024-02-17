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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины

На Донецком направлении ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 16 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 11 по 16 февраля текущего года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов. Кроме того, поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили 18 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 43-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка, Тимковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Потери противника за указанный период составили свыше 775 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. Также нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и слаженными действиями отразили три атаки противника. Также нанесли поражение подразделениям 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Владимировка, Урожайное, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 1060 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Янтарное Херсонской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты: самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины, перехвачено 36 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Vampire» и «Ольха», одна управляемая авиабомба «JDAM», а также уничтожено 405 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолёт, 266 вертолётов, 12571 беспилотный летательный аппарат, 469 зенитных ракетных комплексов, 15060 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8067 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 18747 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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