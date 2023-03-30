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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 09:00

Вооруженными Силами России нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах Украины

На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение прошедших суток уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 29 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12. Кроме того, в районе населённого пункта Старица Харьковской области поражён склад боеприпасов.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, тяжёлых огнеметных систем и огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение прошедших суток уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах.

В районе населённого пункта Семеновка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи ВСУ. Кроме того, поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Новоберислав Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червонопоповка, Ковалевка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Ленинское Донецкой Народной Республики и Ремовка Запорожской области. Кроме того, за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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