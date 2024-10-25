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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 785 военнослужащих, восемь автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три бронетранспортёра М113 и три 105-мм орудия М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 24 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Берестовое и Новоегоровка Харьковской области, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества. Отражено три контратаки штурмовых групп 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 и две 155-мм гаубицы М114 производства США, 85-мм пушку Д-44 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Семеновка, Дальнее, Звановка, Северск, Веселый Гай, Ильинка, Елизаветовка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 785 военнослужащих, восемь автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три бронетранспортёра М113 и три 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Дзержинск, Дружба, Розовка, Сухая Балка, Гришино и Заря Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину «HMMWV» производства США, две боевые бронированные машины «Казак», десять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополь и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны. Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Уничтожено три полевых склада с боеприпасами.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Инженерное Запорожской области, Львово, Ингулец и Велетенское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б». Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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