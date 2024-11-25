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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения БПЛА Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 500 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б» и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожено два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 60-й, 63-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Зеленый Гай, Загрызово, Купянск Харьковской области, Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 152 мм орудие Д-20, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дачное, Часов Яр, Александро-Шультино, Сухие Ялы и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 500 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б» и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона «Шквал» ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак подразделений 23-й, 66-й, 117-й, 151-й, 157-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 380 военнослужащих, боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 152 мм орудиеД-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 47-й артиллерийской бригады, 101-й, 113-й, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новый Комар, Разлив, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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