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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ

На Авдеевском направлении противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 27 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, поражены: две гаубицы М777 и М198 производства США, два орудия Д-20, самоходная пушка «Гиацинт-С», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка «PzH 2000» производства ФРГ, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н», а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 24, 47, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортёра, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Осокоровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS» и «Vampire».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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