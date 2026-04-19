Мурманская область. Арктика (16+)19.04.26 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия

Министерство обороны Российской Федерации 18 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Кондратовка, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Избицкое, Ветеринарное, Старица и Землянки Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 12 складов материальных средств и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружелюбовка, Кутьковка, Боровая, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населённых пунктов Кривая Лука, Стенки, Рай-Александровка, Артема, Константиновка и Ильиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, пять артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции, две боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», две станции радиоэлектронной борьбы и девять автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Приют, Белицкое, Кучеров Яр, Гришино, Новоалександровка, Ленина, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Любицкое, Шевченковское, Самойловка, Воздвижевка, Чаривное Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. Противник потерял свыше 225 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, шесть автомобилей и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Запорожец, Новоандреевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 145 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 568 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

